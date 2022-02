Zu viel Feinstaub in der Luft: Vor allem Flandern ist betroffen

Die Flämische Umweltgesellschaft (VMM) hat am Dienstag dazu aufgerufen, vorläufig auf das Heizen mit Holz- und Kachelöfen oder mit offenem Feuer in Kaminen zu verzichten. In Belgien ist derzeit zu viel Feinstaub in der Luft und das Bundesland Flandern ist aktuell besonders stark davon betroffen.