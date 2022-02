Bald werden in Belgien die neuen Reisepässe ausgegeben und die sehen etwas anders aus

An Stelle von bekannten belgischen Gebäuden wurden die Seiten des Passes jetzt mit Zeichnungen aus bekannten Comics versehen. Dazu gehören neben Tim & Struppi, bzw. deren erste Mondrakete oder der Wohnsitz von Kapitän Haddock (Schloss Mühlenhof) auch die Schlümpfe oder auch Suske und Wiske sowie weitere typisch belgische Comichelden.

Aber, diese Neugestaltung hat neben ihrem Unterhaltungswert auch einen sicherheitstechnischen Hintergrund: Zeichnungen sind schwieriger zu fälschen. Überhaupt sind in die neuen belgischen Reisepässe insgesamt 48 Sicherheitstechniken verarbeitet worden. Das sind doppelt so viele Fälschungshindernisse wie in den bisherigen Dokumenten.