Belgiens Eisenbahn und der Holocaust: Regierung gibt Studie zur damaligen Rolle der Bahn in Auftrag

Der 27. Januar ist der internationale Gedenktag für die Opfer des Holocaust. An diesem Tag (vor genau 77 Jahren) wurde 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. An diesem Stichtag geben Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet (Ecolo) und die Vorsitzende des Senats, Stéphanie d’Hose (Open VLD), bekannt, dass die Regierung eine Studie in Auftrag gegeben hat, die die Rolle der belgischen Eisenbahn während des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust gespielt hat.

Die damalige belgische Staatsbahn hatte in dieser Zeit rund 25.000 Juden, Sinti und Roma, von der Sammelstelle in der Dossin-Kaserne in Mechelen (Foto oben) aus in die Vernichtungslager der Nationalsozialisten transportiert. Doch was genau dabei geschehen ist, z.B. ob sich die Bahn dafür von den deutschen Besatzern hat bezahlen lassen oder ob die NMBS/SNCB damals von den zu deportierenden Personen auch noch Fahrgeld kassiert hat, wurde bisher nie untersucht.