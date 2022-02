Der Tag der Gedichte im Rahmen der flämischen Poesiewoche

An diesem 27. Januar findet in Flandern der traditionelle Gedichtetag im Rahmen der flämischen Poesiewoche statt. Dazu hatten verschiedene Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, Gedichte oder Reime auf die Fenstern von Häusern und Wohnungen zu schreiben, damit diese von Passanten gelesen werden können. Unser kurzes Video zeigt ein solches Gedicht an einem Haus in Brügge.