Die belgische Bundesregierung investiert 14 Mia. € zusätzlich in die Armee

Diese Investition in Milliardenhöhe bedeutet eine Anhebung des Verteidigungsetats in den kommenden Jahren auf 1,54 % des Brutto-Inlandsprodukts. Bisher liegt dieser Anteil bei 1,3 % des BIP. Bis 2030 werden rund 14 Mia. € in die Truppe investiert. Damit wird zwar die Nato-Norm von 2 % des BIP für jedes Mitgliedsland weiterhin nicht erreicht, doch diese Investition ist für Belgien enorm.

Mehr Soldaten, mehr Material

Bis 2030 soll die Mannschaftsstärke der belgischen Armee von jetzt 25.000 Soldaten auf 29.000 angehoben werden. Dies beinhaltet den Aufbau einer zusätzlichen Gefechtstruppe, so VRT-Kollege Franssen. Ein Teil der Investitionen geht in die Aufrüstung der Cyber-Verteidigung und in eine Verstärkung der Satelliten-Kapazität, die gemeinsam mit anderen Ländern wie Deutschland und Frankreich erfolgt.

Neben möglichen neuen Raketen- und Artilleriesystemen soll sich die belgische Armee auch an der Entwicklung eines neuen europäischen Panzers beteiligen, auch wenn noch nicht sicher ist, ob unser Land diesen Panzer auch selbst anschaffen wird. Seit der Ausmusterung der alten Leopards verfügt Belgien über keine Kettenpanzer mehr.

Mit zusätzlichen Mitteln werden auch die belgischen „Special Forces“ ausgestattet, die mehr Personal anwerben können und die zusätzlich noch Amphibienfahrzeuge und eigene leichte Flugzeuge anschaffen sollen. Zu alledem kommen noch bis zu 15 leichte Hubschrauber, 4 oder 5 Transporthubschrauber sowie für die Marine neue Minen, die wie eine Art „Unterwasserdrohne“ funktionieren sollen. Es spricht für sich, dass dies alles auch neue Kasernen und Gebäude mit sich bringen wird.

