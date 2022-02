Nicht alle im Juli 2021 von  Überschwemmungen betroffene Regionen in Flandern als Katastrophengebiet anerkannt

In Zoutleeuw scheint es definitiv zu sein, dass die Gemeinde nicht als Katastrophengebiet anerkannt wird. Ein ultimatives Gespräch mit den Kabinetten von Landeschef Jan Jambon und von Landesumweltministerin Zuhal Demir (beide N-VA) hat nichts gebracht, sagte Bürgermeister Boudewijn Herbouts (CD&V) gegenüber VRT NWS:

„Wir sind vom Stuhl gefallen, als wir das gehört haben. Diese Überschwemmungen waren kein Facebook-Event sondern pure Realität. Zoutleeuw stand unter Wasser. Wir sind genau wie Herk-de-Stad in Limburg die tiefsten Gebiete hier. Und doch geben die Messungen an, dass es nicht so schlimm war? Das ist doch unbegreiflich.“ Herbouts will sich das nicht bieten lassen und bleibt an der Sache dran.

Fakten

Laut Stadtverwaltung Zoutleeuw ignorieren die flämischen Landesbehörden, dass am 17. Juli die Wasserstände an zwei Messpunkten (an der Gete in Budingen und an der Kleinen Gete in Zoutleeuw) Werte aufwiesen, die seit fast 40 Jahren nicht mehr erlebt wurden. Und gleichzeitig hatte das Hochwasser wesentlich mehr Gebiete überschwemmt, die eigentlich offiziell als Auen gelten.

Das Königliche Meteorologische Institut KMI bestätigt der Gemeinde überdies, dass die Niederschlagswerte dort zwischen dem 13. und dem 16. Juli alle Warnwerte überschritten haben. Nicht zuletzt bestätigt die Provinz Flämisch-Brabant, dass das Becken der Demer in der Teilgemeinde Budingen in Zoutleew an stärksten in der gesamten Gete-Region betroffen war.

