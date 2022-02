Noch dieses Jahr werden 14 Brüsseler Tunnel wegen Bauarbeiten teilweise bis ganz gesperrt

Brüssels regionale Verkehrsministerin Elke Van den Brandt (Groen) teilte mit, dass die Arbeiten in erster Linie die Decken und die Beleuchtung der Tunnel betreffen würden. Hinzu kommen noch bereits laufende Arbeiten, die aber Verspätung haben.

„Die wichtigsten Renovierungen finden in den 14 Tunneln statt, in denen die Plafonds erneuert werden müssen. Der Start der Arbeiten ist hier für dieses Jahr vorgesehen. Daneben beginnen auch die Vorbereitungen für die Betonarbeiten im Louiza- und im Stefania-Tunnel“, zitiert die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ die Verkehrsministerin.

Die anderen Tunnel, in denen dieses Jahr gearbeitet werden muss, sind der Rogier-Tunnel, der Woluwe-Tunnel, der Baljuw-Tunnel, der Madou-Tunnel, der Van Praet-Tunnel, der Troon-Tunnel, der Montgomery-Tunnel, der Tervuren-Tunnel, der Georges Henri-Tunnel, der Delta-Tunnel, der Nato-Tunnel und die Tunnels am Reyerskomplex auf der Seite des Meiserplatzes.

Auch wenn die meisten Arbeiten in der Nacht stattfinden, werden sie lokal für Verkehrsprobleme sorgen. Der Troon-Tunnel wird allerdings im Zuge der Arbeiten dieses Jahr auch zeitweise ganz gesperrt. Das wird für erhebliche Verkehrsprobleme am Brüsseler Ring sorgen, vor allem zu den Stoßzeiten.

2023 drohen dann umfassende Modernisierungsarbeiten an den Tunneln an der Wetstraat und am Belliard. Und seit Ende 2021 läuft eine Studie, die die Renovierung des Jubelparktunnels betrifft. Die Bauarbeiten an diesen drei Tunneln werden erheblichen Einfluss auf das Verkehrsgeschehen in Brüssel haben.