Unsicherheit beim Personal: Wie steht es um die Metro- und Makro-Märkte in Belgien?

Steffen Greubel, der aktuelle CEO der Metro-Gruppe, hatte am Mittwoch im Rahmen einer online-geführten Pressekonferenz angedeutet: „Wir sind zufrieden mit den Geschäften, die wir haben. Sobald sich hier etwas verändert, werden wir darüber kommunizieren.“

Damit wiedersprach Greubel Meldungen der deutschen Wirtschaftszeitung Handelsblatt und des flämischen Wirtschaftsblatts De Tijd. Hier wurde von drohenden Schließungen oder einem Verkauf der belgischen und indischen Aktivitäten der deutschen Metro-Gruppe gesprochen.

Ob die Aussagen von Metro-Chef Greubel wirklich gute Nachrichten für die rund 18.000 Beschäftigten in den 17 Niederlassungen (11 Metros und 6 Makros) sind, ist dahingestellt. Und was das alles für die Beschäftigten in den belgischen Media Markt-Filialen bedeutet, ist noch eine andere Geschichte. Seit 2017 wurden in den Makro-Niederlassungen in unserem Land auch Media Märkte eröffnet.

Im Buchungsjahr 2019-2020 waren die belgischen Aktivitäten der deutschen Metro-Gruppe bei einem Umsatz von 714 Mio. € mit 44 Mio. € im Minus und im Jahr davor beliefen sich die roten Zahlen sogar auf 67 Mio. €, wie Gino Van Ossel, Professor für Retailmanagement der Vlerick Business School gegenüber VRT NWS angab.

Die Gewerkschaften würden gerne so schnell wie möglich Deutlichkeit für die Beschäftigten haben. Für den 8. Februar ist ein Treffen zwischen den Arbeitnehmervertretern und der belgischen Metro-Direktion angesetzt, wo es in erster Linie über die Verlängerung des laufenden Tarifvertrags geht. Doch die Frage(n) zur Zukunft der Kette in Belgien dringen sich dann förmlich auf.