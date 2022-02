Wie eine Schule die Schulkinder auf spektakuläre Weise auf die Sicherheit im Netz aufmerksam machte

Das Sint-Jan Berchmans-Kolleg in Westmalle in der Provinz Westflandern hat seine Schülerinnen und Schüler in die Falle gelockt. Das digitale Team der Schule hatte via Smartschool ein Nepp-Account eingerichtet und allen Schulkindern gesendet. Diese konnten an einer Gewinnaktion teilnehmen, in dem sie ihre persönlichen Angaben über einen externen Link angeben. Ein Drittel aller Schüler des Kollegs fiel darauf herein und gab private Angaben frei…