Ab sofort ist in Belgien das Fotografieren von Kernkraftwerken und Nuklearanlagen untersagt

Das Anfertigen von Luftaufnahmen oder von Satellitenbildern von nuklearen Anlagen ist in Belgien bereits seit 2020 untersagt. Jetzt wird dieses Verbot auf alle Arten der Fotografie von solchen Einrichtungen hinzu. „Das hat mit der Sicherung der nuklearen Anlagen zu tun“, sagt Ines Venneman von der Atom-Kontrollbehörde FANC: „Wir wollen so vermeiden, dass Bilder von unseren nuklearen Standorten im Internet zirkulieren und so bei Leuten landen, die Schlechtes im Sinne haben.“

Das bedeutet, dass ab sofort alle Bildaufnahmen auf Film und Foto analog und digital verboten sind. Das betrifft auch touristische Fotos, so FANC-Sprecherin Venneman weiter: „Wir haben nach 2 Jahren feststellen müssen, dass auch anderes Bildmaterial für die Sicherheit unserer Anlagen problematisch sein kann. So kann auf einem touristischen Foto ein Zugang ersichtlich werden. Darum war eine Erweiterung dieses Gesetzes an der Tagesordnung.“

Wer ab jetzt noch ein AKW oder ein Atomforschungszentrum in Belgien fotografiert riskiert ein Bußgeld von zwischen 208 € und 800 € bzw. Haftstrafen zwischen 8 Tagen und einem Jahr: „Die Situation wird von Fall zu Fall beurteilt. Das Strafmaß wird von einem Strafgericht bestimmt. Neu ist, dass unsere FANC-Kontrolleure jetzt auch Vorgänge registrieren können und Protokolle aufnehmen werden.“

Ausnahmen sind möglich, z.B. dürfen die Betreiber von Nuklearanlagen und AKW Aufnahmen machen. Die Kontrollbehörde darf dazu allerdings Auflagen auferlegen, was die Nutzung und die Verbreitung bzw. Veröffentlichung anbetrifft. Hinzu kommt, dass jeder, der Fotos oder Filmaufnahmen von solchen Anlagen oder Einrichtungen machen möchte, dazu beim belgischen Innenministerium einen Antrag stellen kann.