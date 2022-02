Flandern macht 2 Mio. € für die "Fayat"-Stipendien zu Auslandsstudien frei

Es ist für viele Studierende ein Traum, an so renommierten Universitäten wie Harvard in den USA oder Oxford in England studieren zu können, doch nicht selten scheitert dies an den sehr hohen Anmeldegebühren und an den Lebenshaltungskosten vor Ort. Und so bleibt es nicht selten nur ein Traum…

Das wird die flämische Landesregierung jetzt ändern. Ab dem akademischen Jahr 2022/2023 werden die „Fayat“-Stipendien auf den Weg gebracht, mit denen sich flämische Studierende, die bereits ihren Master in der Tasche haben, für maximal 2 Jahre an einer internationalen Topuniversität einschreiben können. Diese Stipendien fördern einen Zusatzmaster an einer von insgesamt 78 Top-Unis in 13 Ländern. Darunter sind Universitäten, wie auch die besten 5 aus dem QS World University Ranking, worunter sich wiederum die Unis von Harvard, Cambridge und Oxford befinden.

Eine unabhängige Jury aus 5 sogenannten „Captains of Industry“, sprich aus führenden flämischen Unternehmern, wird die Studierenden aussuchen, die ab dem 14. Februar 2022 einen Antrag für ein „Fayat“-Stipendium einreichen können. Diese Idee steht im Koalitionsabkommen der flämischen Landesregierung und wurde im November 2021 von Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) aktiviert. Die 2 Mio. € Fördergelder für die „Fayat“-Stipendien werden in Zukunft in jedem akademischen Jahr ausgeschüttet.