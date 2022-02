PFOS-Dossier: Streit zwischen Umweltministerin Demir und der flämischen Abfallgesellschaft OVAM

In einem Schreiben der Abfallgesellschaft an den Vorsitzenden des parlamentarischen PFOS-U-Ausschusses heißt es, dass Umweltministerin Demir falsche Angaben gemacht hat. Demir hatte am Montag vor dem PFOS-Ausschuss gesagt, dass die OVAM essentielle Informationen bezüglich der Gefährlichkeit der PFOS-Verunreinigung rund um das 3M-Chemiewerk in Zwijndrecht bei Antwerpen nicht weitergegeben habe. Doch bei der Abfallgesellschaft weist man dies entschieden zurück.