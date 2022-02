Startschuss für den Corona-Barometer in Belgien - Wie funktioniert diese Regelung?

Bei der Einführung des Corona-Barometers gilt zunächst Code Rot. Das bedeutet, dass die epidemiologische Lage kritisch ist und dass die Krankenhäuser aufgrund der hohen Zahl an Ansteckungen auch durch die neue Omikron-Variante BA.2 überlastet werden können. Code Rot ist in etwa vergleichbar mit den Maßnahmen, die derzeit in unserem Land gelten. Vorläufig gilt der Corona-Barometer in Belgien bis zum 22. April 2022.