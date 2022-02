Titelverteidiger Club Brügge und Tabellenführer Union Saint-Gilloise trennen sich mit einem 0:0

Die anderen Spiele

Der 24. Spieltag, der unter der Woche gespielt wurde, brachte viele Unentschieden. Die Begegnungen Antwerp FC gegen STVV Sint-Truiden, SC Charleroi gegen KV Kortrijk, KAA Gent gegen KV Ostende und Zulte Waregem gegen OHL Löwen endeten jeweils mit einem 1:1 und Club und Union trennten sich mit einem 0:0. AS Eupen verlor zu Hause mit 0:2 gegen Standard Lüttich und mit dem gleichen Ergebnis verlor Rekordmeister Anderlecht gegen Cercle Brügge.

Das sich die Mannschaften am unteren Tabellenende gegen den Abstieg wehren, zeigt sich nicht nur bei Cercle Brügge. Hier kletterte man in nur wenigen Wochen auf Platz 7 in der Tabelle mit jetzt 34 Punkten. Aufsteiger RFC Seraing besiegte Tabellenschlusslicht Beerschot mit 2:1. Doch Seraing bleibt weiter Vorletzter und Beerschot letzter in der Tabelle. Am Wochenende kommt es übrigens zum Brüsseler Lokalderby Anderlecht gegen Union…