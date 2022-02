Wirtschaft in Belgien: Hohes Wachstum aber auch die höchste Inflationsrate seit fast 40 Jahren

Grund für die hohe Inflation sind nach wie vor die weiter steigenden Energiepreise. Seit Anfang 2021 sind die Preise für Erdgas um 150 % angestiegen, Strom wurde um 70 % teurer und die Kraftstoffe Diesel und Benzin stiegen in Jahresfrist um rund ein Viertel ihres ursprünglichen Preises an der Zapfsäule.

Am Samstag wird ein Liter Diesel an der Tankstelle in Belgien 1,81 € kosten und Heizöl kostet bei einer Lieferung von über 2.000 Litern fast 86 % pro Liter. Günstiger wurden im Januar 2022 in Belgien nur TV-Geräte (-11,6 %), Softwareprodukte (-8,8 %), frische Meeresfrüchte (-4,8 %) und Importobst und -früchte (-4,5 %).

Das Coronajahr 2020 ist verdaut

Das Wirtschaftswachstum in Belgien ist trotz aller Widrigkeiten durch Corona und steigende Energiepreise um mehr als 6 % angewachsen. Damit hat sich die Wirtschaft in unserem Land von der Krise im ersten Coronajahr 2020 vollständig erholt und legte eines der stärksten Wachstume seit rund einem Jahrzehnt hin, wie aus einem Flashraming der Belgischen Nationalbank (BNB) ersichtlich ist.

Auf Jahresbasis stieg das Wachstum 2021 im Industriesektor um 9,9 %, im Baufach um 6,7 % und im Bereich Dienstleistung um 5,2 %. Aber, die BNB weist darauf hin, dass diese Zahlen noch angepasst werden könnten, denn ein Flashraming sei nur eine Momentaufnahme.