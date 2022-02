Belgien wies im letzten Jahr 1.299 ausländische Straftäter aus, 150 mehr als 2020

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 5.340 Personen über kontrollierte Verfahren ausgewiesen, davon fast die Hälfte zwangsweise und die andere Hälfte freiwillig, wobei das letztere Verfahren immer noch befürwortet wird.

Die Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie und die Weigerung einiger Personen, sich einem PCR-Test zu unterziehen, hätten die Dinge erschwert, erklärte der Staatssekretär. Bei 306 Versuchen einer erzwungenen Rückkehr wurde der Test verweigert. Ein Entwurf für einen Zwangstest werde in Kürze auf dem Tisch der Regierung liegen, so Mahdi.

Was die Grenzrückführungen betrifft, so wurden im letzten Jahr 1.237 Personen ausgewiesen, verglichen mit 808 im Jahr zuvor, was aufgrund des starken Rückgangs der Ankünfte weit unter den Zahlen vor der Pandemie lag.