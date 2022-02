Bescheidene Trauerfeier für das Kleinkind Dean Verberckmoes in Beveren

Ein kleiner weißer Sarg mit einem Foto von Dean wurde an der Vorderseite der Kirche aufgestellt. Daran lehnte ein Kuscheltier von Winnie Puuh, umgeben von Kerzen. Die Familie des Jungen meldete sich während der Zeremonie in einem Brief zu Wort, den Deans Mutter und Tante geschrieben hatten. Dann verstreuten die Klassenkameraden des kleinen Jungen Sterne um den Sarg.

Der Junge wurde zuletzt in Sint-Niklaas mit dem Verdächtigen Dave De Kock gesehen, lebte aber mit seiner Mutter und seiner Schwester in Verrebroek. Deans Leiche wurde am Montag, dem 17. Januar, in der Nähe der niederländischen Insel Neeltje Jans gefunden, einer Arbeitsinsel, in der östlichen Scheldemündung in Zeeland.