Bisher verstarben in Belgien dieses Jahr schon 606 Menschen an Corona: Wer sind sie?

Wie ist das Verhältnis zwischen den verschiedenen Regionen Belgiens? "Über einen langen Zeitraum hinweg war die Sterblichkeitsrate in der Regel in Brüssel, dann in Wallonien und schließlich in Flandern am höchsten", sagt Van Gucht. "Vor allem in den letzten Monaten kann man feststellen, dass die Sterblichkeitsrate in Brüssel doppelt so hoch ist wie in Flandern. Wir glauben, dass dies mit der unterschiedlichen Durchimpfungsrate zusammenhängt.“

In Brüssel sind deutlich weniger Einwohner geimpft als in Flandern und Wallonien.