Corona-Zahlen: Montag fast 76.000 Infektionen, Einweisungen in die Intensivmedizin steigen leicht

Der Höhepunkt der Corona-Zahlen ist noch nicht erreicht. Die Zahl der Infektionen hat wieder zugenommen und die Zahl der Todesfälle steigt weiter an. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist auf durchschnittlich 355 pro Tag gestiegen (+31 Prozent). Auch die Zahl der Einweisungen in die Intensivstationen steigt leicht an.