Familie aus Gent wurde in der vergangenen Woche Opfer von zwei gewalttätigen Einbrüchen

Die ostflämischen Justizbehörden haben bestätigt, dass eine Familie im Genter Vorort Sint-Amandsberg in der vergangenen Woche gleich zwei Mal Opfer eines gewaltsamen Homejackings geworden ist. Am Freitagabend wurde gegen 20 Uhr in das Haus der Familie eingebrochen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende. Damals waren die beiden Töchter des Ehepaars, dem das Haus gehört, alleine zuhause.