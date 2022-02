Fast 80 % der flämischen Erwachsenen haben bereits eine Booster-Impfung erhalten

Nach den am Freitagabend veröffentlichten Zahlen haben 8 von 10 Erwachsenen in Flandern bereits eine zusätzliche Booster-Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA, flämische Nationalisten) und der flämische Gesundheitsminister Wouter Beke (CD&V, flämische Christdemokraten) kündigte außerdem an, dass ein Viertel der 5- bis 11-Jährigen in Flandern eine erste Dosis des Coronavirus-Impfstoffs erhalten hat. Damit gehört Flandern zu den europäischen Spitzenreitern, was die Impfung gegen das Coronavirus angeht.