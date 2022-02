Riesen-Auktion: Nackter Zyklop zum Preis von 29.513 Euro an Küchenhersteller versteigert

Die 20 Jahre alte Statue thronte jahrelang in ihrer ganzen Pracht an der E17 in Waregem vor dem Gabelstaplerunternehmen von Hervé Missiaen. Dieser plant jedoch einen Umzug nach Portugal und kann den 7-Meter-Riesen logischerweise nicht mitnehmen.

"Wir haben schon seit einiger Zeit nach einem Maskottchen für unser Unternehmen gesucht", erklärt der Geschäftsführer von Adrem Keukens. "Zunächst dachten wir daran, eine Marketingfirma zu beauftragen, aber später erfuhren wir von der Auktion. Ich kannte den Zyklopen von der E17. Er hat mich immer zum Lachen gebracht, und jetzt gehört er uns!", freute er sich.

Laut Michiel Steenbeke ist der berühmte Zyklop sein Gewicht in Gold wert. "Wenn man bedenkt, wie bekannt der Riese ist, denke ich, dass wir ein gutes Geschäft gemacht haben", meint er. "Wir werden auch eine begrenzte Anzahl kleinerer Riesen herstellen lassen, um sie an unsere Kunden zu verteilen."

In der nächsten Woche wird sich der Hersteller an den Umzug der Statue machen. "Seine Ankunft in Eeklo wird mit großen Trommelwirbeln angekündigt werden", sagt er lachend.