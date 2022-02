Tibetische Flagge auf dem IJzer-Turm als Protest gegen die Olympischen Winterspiele in China

"Wir organisieren diese Aktion, um die zahlreichen Missstände in China anzuprangern", sagte Andy Vermaut von der Internationalen Allianz zur Verteidigung der Rechte und Freiheiten (AIDL). "Wir wissen, dass in China Menschen in Arbeitslagern eingesperrt werden, kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden und Minderheiten sogar zur Organspende gezwungen werden. Es ist wichtig, dass auch der Rest der Welt dies weiß."

Nach Angaben der Organisatoren wurde der IJzer-Turm ganz bewusst als Veranstaltungsort gewählt. "Es gibt definitiv eine Verbindung zum flämischen Emanzipationskampf", sagt Vermaut. "Deshalb haben die Flamen heute Rechte und ein eigenes Parlament, und unsere Kultur ist geschützt. Doch das autoritäre chinesische Regime unterdrückt systematisch alle Minderheiten in Tibet, der Südmongolei, Hongkong, Taiwan und Ostturkestan. Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in China und des diplomatischen Boykotts durch Mitglieder unserer Regierung wollen wir das Thema noch einmal auf die Tagesordnung setzen."

Rund 150 Sympathisanten waren bei der Aktion des Vereins Aan de IJzer, Postversa, International Alliance for the Defence of Rights and Freedoms, Hiking 4 Children, Tibet Support Group und der Association of Uyghurs in Belgium anwesend.