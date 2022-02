Turnhout: Wallonische Freiwillige helfen Opfern der Gasexplosion - "Machen das Gleiche durch wie wir"

Fünf Freiwillige von SolidariTeams krempelten heute in Turnhout die Ärmel hoch. Im vergangenen Sommer haben sie selbst die Überschwemmungen in der Nähe von Verviers in Wallonien erlebt. Sie erfahren immer noch eine Welle der Solidarität von Tausenden von Freiwilligen aus Flandern, die beim Wiederaufbau der Region helfen. Heute drehen sie den Spieß um und helfen den Opfern der Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus in Turnhout.

"Die Leute aus Verviers hatten die Gasexplosion im Fernsehen gesehen und sich dann zusammengerauft, um zu helfen. Sie setzten sich mit SolidariTeams in Verbindung und so begann die Aktion", sagt Koordinatorin Cindy Eykens.