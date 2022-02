Ab Montag gilt Sturmwarnung für das ganze Land. In Hochbelgien wird es Dienstag schneien

Am Montag, nach dem Durchzug eines Sturmtiefs in der Nähe unserer Regionen, ist mit stürmischem Wind zu rechnen, mit Böen zwischen 75 und 85 km/h an vielen Orten, lokal sogar mehr, schreibt das KMI.

Am Dienstag werden ab der späten Nacht und bis zum späten Abend winterliche Niederschläge in den Höhenlagen der Ardennen erwartet. Oberhalb von 500-600 m ist dann mit mindestens 5 cm Schnee zu rechnen. Am Ende des Tages kann die Schneedecke dort sogar 10 cm dick werden.