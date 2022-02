Anstieg der Corona-Infektionen scheint sich zu verlangsamen, 375 Patienten auf der Intensivstation

Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist in Belgien noch nicht erreicht. Ende letzter Woche sagte der Virologe Steven Van Gucht voraus, dass dieser Höhepunkt irgendwann in der nächsten Woche erreicht werden dürfte und die Zahl der Neu-Infektionen scheint sich in der Tat zu verlangsamen. Inzwischen ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen auf durchschnittlich 362 pro Tag angestiegen.