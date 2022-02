In Peer von einem 12-jährigen Jungen niedergestochener Polizist konnte die Intensivstation verlassen

Der Polizeibeamte, der am vergangenen Donnerstag in Peer (Limburg) von einem 12-jährigen Jungen niedergestochen worden war, konnte am Samstag die Intensivstation der Klinik in Pelt verlassen, wird aber voraussichtlich noch zwei Wochen im Krankenhaus bleiben, wie sein Einsatzleiter am Samstag mitteilte.