Freddy Thielemans, Alt-Bürgermeister von Brüssel, verstarb im Alter von 77 Jahren

Freddy Thielemans hatte ein breites Interessenspektrum, das vom Theater über Rugby bis hin zur traditionellen Folklore seiner Geburtsstadt reichte, in der er sein ganzes Leben verbrachte. Er war einer der "Buumdroegers" (Baumträger, Video unten), die jedes Jahr im August den "Meyboom" ins Zentrum von Brüssel tragen und pflanzen helfen.

Der ehemalige Lehrer und perfekt mehrsprachige Thielemans war vor allem in der Kommunalpolitik aktiv. Im Jahr 1989 wurde er Stadtrat, ein Amt, das er bis 1994 innehatte. In dieser Zeit vertrat er auch den umstrittenen damaligen Bürgermeister von Brüssel Michel Demaret (frankophoner Christdemokrat), nachdem dieser nach einem Politskandal zum Rücktritt gezwungen worden war.

Von 1995 bis 1999 war Freddy Thielemans Abgeordneter im Brüsseler Regionalparlament. Im Jahr 1999 wurde er in das Europäische Parlament gewählt. Er kehrte jedoch in die Kommunalpolitik zurück, als er im Januar 2001 Bürgermeister von Brüssel wurde. 2013 kündigte Freddy Thielemans seinen Rücktritt als Bürgermeister an. Sein Nachfolger wurde sein Parteikollege Yvan Mayeur.