Erneuter Corona-Marsch in Brüssel: 1600 Teilnehmer forderten Rücktritt der Regierung

Am heutigen Sonntag zog ein weiterer Corona-Marsch durch die belgische Hauptstadt. Die Demonstration wurde von "Belgium United For Freedom" organisiert und forderte die Absetzung der Regierung. Die Demonstration begann um 12 Uhr am Bahnhof Brüssel-Nord und endete diesmal - nach mehreren chaotischen Ausgaben - am Atomium. 1.600 Menschen nahmen an der neuen Coronakundgebung teil. Die Polizei nahm 3 Demonstranten fest.