Mit Mobiltelefon beschäftigt: Autofahrer fährt frontal in den Gegenverkehr. Drei Verletzte

Der Unfall ereignete sich am Samstag um 15.00 Uhr auf dem Diksmuidse Weg in Ramskapelle, einem Stadtteil des flämischen Küstenorts Nieuwpoort. In einer Kurve in der Nähe eines Bauernhofs kam es zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem elektrischen Audi und einer Mercedes S-Klasse.

Nach Angaben der Polizei schaute der 33-jährige Fahrer des Audi auf sein Mobiltelefon. Als er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße lenkte, konnte er einen Frontalzusammenstoß mit dem Mercedes nicht vermeiden. Die Schäden waren enorm.

Im Mercedes saß ein Ehepaar aus Koksijde: Der 62-jährige Mann fuhr, seine 63-jährige Frau saß neben ihm. Die Frau war nach dem Zusammenprall eingeklemmt und die Feuerwehr musste sie befreien. Sie erlitt Frakturen an Rippen, Wirbeln, Mittelfinger und kleinem Finger. Ihr Ehemann erlitt Prellungen und eine Wunde in Höhe der Augenbrauen.

Der Fahrer des Audi E Tron litt lediglich an einer schmerzhaften Schulter. Er war nicht nur unaufmerksam, weil er am Steuer sein Smartphone benutzte, sondern hatte auch zu viel getrunken. Die Polizei entzog ihm den Führerschein für 15 Tage.