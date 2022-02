Vlaams Belang fordert Abschaffung von Covid Safe Ticket und restriktiven Maßnahmen

Dies erklärte der Vorsitzende der rechtsextremen Partei, Tom Van Grieken (Foto), am Sonntag auf deren Neujahrsempfang (Video) in Antwerpen, der anders als bei anderen Parteien nicht digital sondern im Freien und weitgehend ohne Maske stattfand. Tom Van Grieken kritisierte vehement die flämischen Sozialdemokraten (Vooruit) und die flämischen Nationalisten (N-VA) für ihre Haltung in der Corona-Krise.