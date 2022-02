Belgien und der Sturm Corrie - Hohe Wellen an der Küste, hohe Pegelstände an der Schelde

Allerdings wurde an der belgischen Nordseeküste und an der Schelde in Antwerpen vor Sturmflut gewarnt. Die Wasserstände werden hoch sein und die Notrufnummer 1722 für nicht dringende Fälle wurde aktiviert. Die Flämische Landesagentur für Maritime Dienstleistung und die Küste ist auf Sturmfluten vorbereitet.

Die Höhepunkte der Sturmfluten wurden ab 15 Uhr erreicht. Dabei war mit hohen Wellen zu rechnen und verschiedene Fährdienste an der Küste und auf der Schelde wurden vorläufig an den Kais festgemacht.

In Antwerpen waren die Wasserstände der Schelde und an einigen Nebenflüssen sowie im Hafen selbst am Nachmittag sehr hoch. An den Kais in Innenstadtnähe wurden die Wasserschutzwände hochgefahren (Foto unten).

An einigen Nordseestränden, z.B. in Bredene, De Haan, Wenduine, Knokke und Raversijde kam es durch die Sturmflut, die mit starkem Wellengang einherging, wieder zu der Bildung von Klippen. Diese waren 1 bis 2 Meter hoch. Die Strände wurden vorsorglich abgesperrt.

Eine Zeit lang durfte auch der Sint-Anna-Strand am linken Antwerpener Scheldeufer nicht betreten werden. Hier hatte das Wasser Sand weggespült, was zu Klippen am Strand führte.

Probleme bei der Bahn

Der Infrastruktur-Dienstleister der belgischen Bahn, Infrabel, bat die Bürger, die in der Nähe von Bahnstrecken wohnen, Gartenmöbel und andere Gegenstände zu befestigen, damit sie bei dem Sturmwind nicht auf die Gleise oder in die Oberleitungen fliegen können. In der Brüsseler Region wurden aus Vorsorge die Parks geschlossen und auch einige Wälder in der Umgebung dürfen vorerst nicht betreten werden.

In der Nähe von Antwerpen war die Bahnlinie zwischen Puurs und Boom unterbrochen, da der Wasserstand an einer Bahnbrücke über der Rupel zu hoch war. Schienenersatzverkehr kam zum Einsatz.

An der Grenze zu den Niederlanden war der Bahnverkehr zwischen Rosendaal und Essen unterbrochen, weil ein Stück herumfliegendes Plastik in einer Oberleitung festhing.

In den Provinzen Lüttich und Luxemburg kann es noch bis in den Abend hnein heftig regnen. In der Provinz Lüttich können 25 Liter Niederschlag innerhalb von 24 Stunden fallen und es kann schneien bzw. glatt werden. Für die Höhenlagen kann mit Schnee in Höhe von einem bis 10 cm erwartet werden. In Flandern wurden am Vormittag erste Sturmschäden gemeldet.

Auf der Autobahn E314 stürzte in Halen in Limburg ein LKW um und bei Diksmuide in Westflandern geriet ein Strommast in Schräglage.