Corona in Belgien: Die Zahl der neuen Ansteckungen steigt langsamer

In Belgien steigen die Coronazahlen weiter an, aber mit täglich durchschnittlich mehr als 50.000 neuen Ansteckungen deutet sich ein etwas langsamerer Anstieg an. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, nimmt allerdings noch etwas zu, Wie das Bundesgesundheitsministerium auf Basis von vorläufigen Zahlen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamts Sciensano meldet. Aktuell werden 3.840 Coronapatienten in den hiesigen Krankenhäusern behandelt.