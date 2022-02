Das Trinkwasser in Flandern enthält geringe Konzentrationen des chemischen Stoffes PFAS

Überhöhte PFAS-Werte wurden auch an der Oosterweel-Baustelle am Lobroek-Dock in Antwerpen festgestellt. Dort wird im Zuge der Arbeiten am neuen Verkehrsprojekt ein Viadukt abgerissen und durch einen Tunnel ersetzt. Hier scheint das Grundwasser stark PFAS-verseucht zu sein.

In einem Umkreis von 500 Metern rund um das Doch darf kein Grundwasser für die Baustelle genutzt werden und Anwohner, die ihr Trinkwasser von dortigen Quellen beziehen, sollten dies nicht als Trinkwasser nutzen, ihren Tieren nicht geben und am besten auch nicht zum Wässern ihrer Gärten gebrauchen, so die Behörden.