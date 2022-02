Der Konzertsektor und das Nachtleben wollen wieder öffnen

Zum Anlass der gerade stattfinden Woche der belgischen Musik haben der Konzertsektor und die Akteure im Nachtleben, sprich die Clubs und Diskotheken unseres Landes in einem offenen Brief darum gebeten, die durch Corona verhängten Einschränkungen in ihrem Bereich so schnell wie möglich aufzuheben. Das Schreiben ist von zahlreichen Konzertsälen, Veranstaltern, Booking-Agenturen, Clubs und Diskotheken unterzeichnet.