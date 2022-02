"Maß ist voll!": Das Logistik-Unternehmen Kühne + Nagel muss den Standort Willebroeck räumen

Seit September 2021 sorgt der Logistiker Kühne + Nagel in Willebroeck für eine stetige Lärmkulisse durch die zahllosen Kühl- und Lastwagen, die den Logistik-Standort anfahren bzw. verlassen. Schon lange vor der Anordnung, den Standort räumen zu müssen, sei das Unternehmen häufig gewarnt worden, so Bürgermeister Eddy Bevers (N-VA) gegenüber VRT NWS: „Sie waren schon seit geraumer Zeit auf der Höhe der Probleme mit Genehmigungen und Lärmbelästigung. Gemeinsam mit der lokalen Polizei haben wir schon Maßnahmen auferlegt, um die Störungen einzuschränken.“

Jetzt aber habe der Umweltdienst der Stadt beschlossen, „dass der Betrieb den Standort verlassen muss und dass er 3 Wochen lang Zeit hat, tagsüber das gekühlte Inventar an einen anderen Ort zu bringen.“ Die Gemeinde Willebroeck ist überrascht darüber, dass sich ein internationales Unternehmen an der Nachbarschaft und an der Gesetzgebung einfach nicht aufhält, so der Bürgermeister weiter: „Scheinbar handelt es sich um eine zeitlich befristete Niederlassung. Ich habe den Eindruck, dass sie dachten, hiermit einfach so anfangen zu können und zu sehen, was da kommt.“

Aber, so Bürgermeister Eddy Bevers, „ob man nun ein kleiner Selbständiger ist oder ein Multinational - Ziel ist, dass man sich an die notwendigen Regeln und Gesetze hält.“ Durch die hohe Zahl an Klagen aus der Nachbarschaft und die Störungen führte die Gemeinde Willebroeck auch Untersuchungen in Sachen Lärmbelästigung: „Diese Untersuchung ergab deutlich, dass Schritte unternommen werden mussten, damit dort die Ruhe wieder einkehren kann. Ziel ist immer, dass die Wirtschaft ihre Chancen bekommt, doch es ist nicht so, dass dann die Umgebung darunter leiden muss.“