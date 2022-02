Wie Gesundheitsminister Vandenbroucke in Belgien das Krankenhauswesen reformieren will

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) hat einen Stufenplan vorgelegt, mit dem er das Krankenhauswesen in Belgien reformieren will. In den Krankenhäusern selbst soll die Qualität der medizinischen und ärztlichen Dienstleistungen verbessert werden. Und den Patienten soll die bestmögliche Pflege zukommen. Aber, nicht in allen Krankenhäusern des Landes sollen noch alle Behandlungen vorgenommen werden, bzw. werden nicht alle Stationen zur Verfügung stehen.