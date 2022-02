Alstom liefert 50 elektrische Traxx-Lokomotiven für die belgische Eisenbahn

Die Lieferung ist Teil eines Rahmenvertrags über bis zu 50 dieser Reisezugloks, die bis zu 200 km/h fahren können. Die Traxx-Loks sollen im grenzüberschreitenden Verkehr von Belgien nach Luxemburg, Deutschland und in die Niederlande zum Einsatz kommen, unter anderem auf Hochgeschwindigkeitsstrecken.

Entworfen wurde das neue Modell der dritten Traxx-Serie am Alstom-Standort Mannheim. Die Fertigung erfolgt im Werk Kassel, wobei die Drehgestelle aus dem Werk Siegen und die Lokomotivkästen aus Breslau in Polen zugeliefert werden. Die Lokomotiven, die für die Stromsysteme etlicher Länder geeignet sind, werden mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS und den derzeit noch auf vielen Bahnstrecken ausschließlich genutzten nationalen Sicherungssystemen ausgerüstet.

Das erspart den teils heute noch notwendigen Lokwechsel in den Grenzbahnhöfen und bedeutet letztendlich dass die Fahrzeiten kürzer werden und dass die Reisenden schneller an ihr Ziel kommen. Den Einbau der Sicherheitssysteme für die vier genannten Einsatzländer und des ETCS Level 2-Systems übernimmt das belgische Alstom-Werk in Charleroi.

„Wir möchten uns bei der NMBS für das Vertrauen in unsere Transportlösungen bedanken. Die Traxx-Lokomotiven sind die nachhaltigste Mobilitätslösung in ihrer Kategorie und sie kann sich auf eine bewiesene Zuverlässigkeit und auf einen optimalisierten Unterhaltszyklus berufen“, so Bernard Belvaux, Managing Director von Alstom Benelux.