Belgiens Außenministerium wirbt neue Mitarbeiter für den diplomatischen Dienst an

„Wenn Ihnen die belgische Außenpolitik am Herzen liegt und wenn Sie sich für die belgischen Standpunkte und Interessen in der Welt einsetzen möchten, sind unsere Aufnahmeprüfungen vielleicht eine Gelegenheit, in das diplomatische Korps einzutreten.“, heißt es dazu auf der Webseite des Außenamtes.

Zu den Aufgaben von Diplomaten gehören u.a. die Beobachtung der Situation in anderen Ländern (Politik, Wirtschaft, Menschenrechte, Sicherheit), die Förderung und die Verteidigung belgischer Interessen und Standpunkte im Ausland, die Dienstleistungen in den Botschaften und Konsulaten Belgiens und die damit einhergehende Unterstützung für Landsleute im Ausland, sowie humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit vor allem in und mit den Partnerländern Belgiens.

Die Bewerbungsfrist für das Auswahlverfahren für den diplomatischen Dienst in Belgien läuft vom 31. Januar bis zum 21. Februar 2022 und steht allen Personen offen, die über die belgische Staatsangehörigkeit verfügen und die einen Master abgeschlossen haben. Das Bundesaußenministerium legt Wert auf Integration, auf die Gleichstellung der Geschlechter und auf die Vielfalt innerhalb in der eigenen Organisation.

In den kommenden Wochen wird das Außenamt auf seiner Website und in den sozialen Medien mit mehreren Videos, Podcasts und mit Erfahrungsberichten von Diplomaten Einblicke in den Beruf des Diplomaten bieten. Auf der Website des belgischen Außenamtes ist diesbezüglich leider nur wenig zu diesem Thema in deutscher Sprache zu finden: https://diplomatie.belgium.be/de (mehr Informationen bietet die Seite für die Sprachen Niederländisch, Französisch und Englisch).