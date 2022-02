Corona in Belgien: Die Zahl der neuen Ansteckungen steigt nicht mehr

In Belgien steigt die Zahl der neuen Ansteckungen vorerst nicht mehr an. Aber in den meisten anderen Bereichen in der Corona-Statistik gehen die Zahlen, wenn auch nur leicht, weiter nach oben. Inzwischen werden über 4.000 Patienten wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt und die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist wieder über 400 gestiegen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.