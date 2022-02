Das flämische Baggerunternehmen Jan De Nul hat in China ein neues Schiff in Betrieb genommen

Bei „De Voltaire“ handelt es sich um ein sogenanntes „Jack-Up“-Installationsschiff. Das sind Schiffe, die auf Pfählen auf dem Seeboden stehen können und die sich dabei selbst aus dem Wasser heben. Das ist quasi das gleiche System wie bei einem Kran auf dem Festland, der zur Stabilisierung zusätzliche Füße ausfahren kann. „De Voltaire“ kann Pfosten bis zu einer Tiefe von 130 Metern ausfahren und sich daran hochheben und stabilisieren.

Das Schiff ist riesig groß und kann mit ausgefahrenen Kränen rund 300 Meter hoch werden, ist dann also fast so als der Eiffelturm in Paris, wie Jan Van De Velde vom Aalster Baggerunternehmen mitteilte: „Es ist speziell dafür gebaut worden, die neueste Generation von Windturbinen auf hoher See installieren zu können. Die Windräder werden immer größer und die heutigen Schiffe sind nicht mehr in der Lage, solche Anlagen aufzustellen.“

„Das Deck des Schiffs ist so groß wie ein Fußballfeld“, so Van De Velde: „Wenn es mit seinem Hebekran auf seinen Beinen steht, dann ist es das größte ‚Jack-Up‘-Installationsschiff der Welt. Gemeinsam mit dem Jan De Nul-Kranschiff „Les Alizés“ hat das Baggerunternehmen eine Flotte, die in tieferen Gewässern mit größerer Höhe arbeiten kann: „Mit diesem Schiffen verfügen wir über ein perfektes Duo, um die wachsende Zahl an Windkraftprojekten weltweit ausführen zu können.“

Der erste Auftrag von „De Voltaire“ führt nach England, wo sie im kommenden Jahr beim Bau einer Offshore-Windkraftanlage eingesetzt wird.