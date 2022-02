Dashcam-Video: LKW-Fahrer überfährt fast einen Wolf in Houthalen-Helchteren

Ein Lastwagenfahrer hat am frühen Montagmorgen in Houthalen-Helchteren in der Provinz Limburg fast einen Wolf überfahren. Der Trucker hatte zuerst einen Wolf bemerkt, der weit voraus die „Grote Baan“ in Helchteren überquert hatte, doch nur kurz darauf lief ein zweiter Wolf über die Straße und zwar kurz vor dem herannahenden LKW.