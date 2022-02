MWS-Senkung auf Elektrizität - Prämie von 100 €: So geht Belgiens Regierung gegen die hohen Energierechnungen vor

Verbrauchersteuern

Aktuell arbeitet die Regierung in diesem Zusammenhang noch an einer Reform der Verbrauchersteuern, hier in Belgien auch Akzisen genannt. Dies könnte mit dem sogenannten „Cliquet-System“ einhergehen. Dieses System erlaubt, dass die Verbrauchersteuern steigen, sobald die Preise unter ein bestimmtes Niveau sinken, z.B. bei den Kraftstoffpreisen (die Preise für Diesel und Benzin ziehen ja bekanntlich ebenfalls seit geraumer Zeit wieder an). Im umgekehrten Sinne ist das dann aber auch der Fall.

Auf diese Weise sind die Verbraucher vor zu hohen Preisen geschützt und auch der Staat verliert nicht zu sehr an Einnahmen durch die Akzisen, wenn die Preise stark heruntergehen. Bis zur nächsten Haushaltskontrolle am 1. März müssen Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V) und Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten (Groen) einen entsprechenden Vorschlag ausarbeiten.

