Belgiens Regierungen vertagen eine Entscheidung zu Booster-Impfungen für Teenager

Offensichtlich haben die Gesundheitsminister in der belgischen Bund-Länder-Konferenz zu diesem Thema nicht die gleichen Ansichten. Flanderns Gesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) übt Druck aus, denn er vertritt die Ansicht, dass sich die 12- bis 17 Jahre alten Jugendlichen auf freiwilliger Basis Boostern lassen sollen, wenn die es wünschen.

Das betrifft aktuell viele Teenager in flämischen Schulen, die mit den Schneeklassen in Deutschland, Österreich oder Italien in den anstehenden Krokusferien Ski fahren wollen.

Doch seine Amtskollegen in der Wallonie und in der Brüsseler Hauptstadt-Region sind in dieser Frage eher zurückhaltend. Sie stellen fest, dass die Europäische Arzneimittelagentur einer dritten Schutzimpfung bei Kindern noch nicht zugestimmt hat.

Vorsichtige Zurückhaltung

Und auch in Belgien selbst bleiben die Ansichten eher vorsichtiger Natur. Der Hohe Gesundheitsrat z.B. vermisst derzeit noch immer schlüssige wissenschaftliche Beweise für den medizinischen Nutzen einer Booster-Impfung bei Jugendlichen unter 18 Jahren.

Und auch auf juristischer Ebene möchte sich die Politik absichern. Bis Freitag soll ein juristisches Gutachten der Kommission für Patientenrechte zu dieser Frage vorliegen, auf dessen Basis ebenfalls entschieden werden soll, wie aus Brüssel dazu verlautet.

Falls es Freitag zu keiner Einigung auf Bundesebene kommt, will Gesundheitsminister Beke die Booster-Impfung für die 12- bis 17-Jährigen auf flämischer Ebene alleine durchziehen.