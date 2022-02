Besitzer einer im Kanal Gent-Terneuzen entdeckten 4 Meter langen toten Python identifiziert

In der Wohnung des Mannes in Zelzate unweit von Gent entdeckte die Polizei sieben weitere Riesenschlangen und eine Rieseneidechse. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen der illegalen Haltung von exotischen Tieren in für diese nicht geeigneter Umgebung ermittelt. Die Schlangen und die Eidechse wurden in ein Aufnahmezentrum für Reptilien gebracht.