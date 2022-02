CO-Vergiftungen in Antwerpen-Borgerhout: 26 Personen betroffen, 4 davon im Krankenhaus

Die Ursache für diesen noch glimpflich verlaufenen Vorfall ist ein Defekt am Heizungssystem in dem Gebäude an der Ecke Kroonstraat und Plantin Moretuslei in Borgerhout. Dieses wurde vorläufig abgeschaltet. Als Polizei und Rettungsdienste am Dienstagabend am Ort des Geschehens ankam, verließen bereits die ersten Bewohner des Hauses das Gebäude und die CO-Alarmanlage erklang.

Ein Sprecher der Antwerpener Lokalpolizei sagte gegenüber dem VRT-Regionalsender Radio 2, dass man in dem Gebäude stellenweise lebensbedrohliche CO-Werte gemessen habe. Das Gebäude wurde denn auch vollständig geräumt und die Bewohner wurden in einem Bus aufgenommen und über die Sachlage informiert (Foto unten).

Von den insgesamt 26 Betroffenen, denen wegen dem ausströmenden CO übel geworden war, wurden 4 Personen in ein Krankenhaus gebracht. Dabei handelt es sich um eine Familie mit einem 2 Jahre alten Kind. Hier bestehe trotz hoher CO-Werte im Blut aber keine Lebensgefahr, hieß es dazu.