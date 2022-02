Corona in Belgien: Zum ersten Mal seit Weihnachten sinkt die Zahl der neuen Ansteckungen

In Belgien ist die Zahl der neuen Ansteckungen zum ersten Mal seit Weihnachten nicht mehr angestiegen. Die Frage lautet jetzt, ob die 5. Welle damit ihren Zenit überschritten hat. Doch in den meisten anderen Bereichen in der Corona-Statistik gehen die Zahlen, wenn auch nur leicht, weiter nach oben. Noch immer werden über 4.000 Patienten wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt und die Zahl der Corona-Intensivpatienten bleibt etwas über 400, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.