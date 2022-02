Die Brüsseler Polizei rollt eine Bande von Waffen- und Kokainschmugglern auf

Auch in diesem Fall kamen die Ermittler der Bande über deren Kommunikation mit dem Sky ECC-System auf die Spur. Dieses System, bei dem die kriminellen Banden ihre Kommunikation verschlüsseln, konnte im vergangenen Jahr von der Polizei auf internationaler Ebene geknackt werden, was bisher zu zahlreichen Ermittlungserfolgen geführt hat, z.B. im Bereich Drogenschmuggel über den Antwerpener Hafen.

Jetzt brachte die Sky ECC-Kommunikation eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes des Hafens von Zeebrügge die Ermittler auf die Spur einer Schmugglerbande, die auf internationaler Ebene einen Handel mit Waffen und Kokain betrieb.

Im Rahmen der Razzien, die am Dienstag in Brüssel durchgeführt wurden, stieß die Polizei in einer Wohnung auf 50 kg Kokain in einem Handelswert von rund 2,5 Mio. €. In einem Fahrzeug wurden 800.000 € Bargeld sichergestellt und in einem weiteren Brüsseler Appartement fanden die Ermittler zahlreiche Handfeuerwaffen, Kriegswaffen und auch Polizeiuniformen.

Die drei festgenommenen Personen sind bei der Polizei bekannt. Einer davon, ein Franzose, hielt sich illegal in Belgien auf. Er muss in seinem Heimatland noch eine Haftstrafe von 10 Jahren absitzen.