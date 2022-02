Universität und Technologie-Unternehmen sorgen dafür, dass viele Studierende und Arbeitnehmer nach Löwen ziehen

Am 1. Januar 2022 waren 102.122 Menschen offiziell in der Universitätsstadt Löwen in Flämisch-Brabant gemeldet. Das entspricht einer Bevölkerungszunahme um 1.146 Bürger innerhalb des vergangenen Jahres 2021. Die neuen Einwohner sind in erster Linie Studierende aus dem Ausland an der Uni oder an den Hochschulen oder neue Mitarbeiter der Löwener Universität (KU Leuven) sowie der hier ansässigen Technologieunternehmen.