Nach dem Sturm Corrie sorgen Sandklippen am belgischen Nordseestrand für Gefahr

Die Sandklippen an den Stränden der hiesigen Nordseeküste, die durch die Springfluten am vergangenen Montag entstanden, sind in den meisten Fällen 1 bis 2 Meter hoch. Betroffen sind in erster Linie die Strände von Bredene, Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist und Raversijde bei Ostende.

Dass die Klippen nicht wirklich hoch sind, mag verwundern, denn die Wasserstände waren lokal über 5,70 Meter hoch, wie Steve Timmermans von der flämischen Landesagentur für maritime Dienstleistung und Küste (MDK) gegenüber VRT NWS angab: „Das lag perfekt innerhalb der Erwartungen, die wir angesichts des Sturms hatten. Die Auswirkungen sieht man jetzt an unseren Stränden. Dadurch haben sich an den üblichen Stellen wieder Klippen gebildet.“

Im Gegensatz zu den Klippen, die sich nach einer Springflut Anfang Januar gebildet hatten, will die MDK dieses Mal nicht mit großem Gerät vorgehen, sondern die Natur ihre Arbeit machen lassen, auch wenn es aus Sicherheitsgründen nicht überall möglich ist, ohne Raupe oder Bagger auszukommen, wie unser Video aus Wenduine zeigt.

Aber, in dieser Woche wird es zu weiteren Sturmfluten kommen, die aber bei weitem nicht so stark sein werden, die wie im Januar oder die vor zwei Tagen. Die Behörde rechnet damit, dass das Meer die Kanten der Klippen dann entschärfen wird. Ansonsten müssen wieder die kommunalen Baumaschinen anrücken.